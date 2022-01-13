İstanbul’da 6 bin köpek kayıt altına alındı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasaklı köpek ırklarının kayıt edilmesine yönelik son tarihin 14 Ocak olduğunu hatırlatarak, “Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek, 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık” dedi.

Gaziantep’te 2 pittbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Korkunç saldırının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar büyük tepki göstermiş, saldırgan köpekler barınağa götürülürken, olayla ilgili 5 kişi de tutuklanmıştı. Daha önce de gündeme gelen pittbull saldırıları, Asiye olayının ardından büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından bakanlık olaya el attı ve yasaklı köpek ırklarının 14 Ocak 2022’ye kadar kayıt alınması konusunda çalışma başlatıldı. Kayıt edilmediği tespit edilen hayvan sahiplerine ise 15 bina lira idari ceza uygulanması yönünde karar alındı. Bu kapsamda İstanbul’da bazı vatandaşlar köpeklerini alarak İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin yolunu tuttu. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine gelen vatandaşlar köpeklerini kayıt ettirdi.

“İstanbul’da 6 bin köpek ve 2 bin civarında kedi kayıt altına alındı”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul’da 6 bin köpek ile 2 bin civarında kedinin kayıt altına alındığını söyledi. 14 Ocak’ın son gün olduğunu hatırlatan Karaca, “Yeni yönetmelik çerçevesinde yasaklı ırkların özellikle 14 Ocak’a kadar tamamen çiplenmesi ve kayıt altına alınması gerekiyor. Bu işlemi biz İl, İlçe Tarım Müdürlüklerimizde yapıyoruz. Hayvanlarımızı kimliklendiriyoruz ve çipliyoruz. Petvet sistemine kaydediyoruz. Karnelerini de yenileyip kendilerine veriyoruz kısırlaştırılmış olması şartıyla. Kısırlaştırılmış olduğu tespit edildiğinde, sadece yasaklı ırkları yapmıyoruz tabii ki. Yeni yönetmelik çerçevesinde kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması yönetmeliği kapsamında kedileri ve köpekleri çipliyoruz. Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek, 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık” dedi.