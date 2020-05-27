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İstanbul’da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR SABAH İŞE GİTMEYE BAŞLADI. BAYRAM BOYUNCA 4 GÜN SAKİN GEÇEN KENTİN MERKEZİ NOKTALARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI.

İstanbul’da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR SABAH İŞE GİTMEYE BAŞLADI. BAYRAM BOYUNCA 4 GÜN SAKİN GEÇEN KENTİN MERKEZİ NOKTALARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:02
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İstanbul’da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. Bayram boyunca 4 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ramazan Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, işe gitmeye başladı. Mega kentin merkezi yerlerinden olan E-5 Ayvansaray Mevkii, ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hareketliliğin başladığı gözlendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlar işe gitmeye çalışırken, E-5 Karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.55 itibariyle, yüzde 17’ye çıktığı görüldü.

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