İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü, İstanbul Valiliğinin Arkeoloji Müzesi’nde düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü münasebetiyle Gülhane Parkı’ndaki Arkeoloji Müzesi’nde resepsiyon düzenledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa katılan davetlileri karşıladı. Program 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili animasyon filminin gösterimi ile başladı. Daha sonra Vali Yerlikaya günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Vali Yerlikaya, “Bugün bizim bayram günümüz, bayramlaşmak için bir araya geldik. Zaferin coşkusunu ve inşallah dünya durdukça nice zaferlerin coşkularını hep beraber yaşayacağız. Ve bize bu zaferi, bu büyük mutluluğu bahşedenleri de hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanabilir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiklerimizi, vatan uğruna canından geçen analarımızı, koca yürekli nenelerimizi, dedelerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Bizler razıyız, Rabbim de onlardan razı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Devlet Konservatuarı sanatçıları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Konserin ardından zeybek, halk oyunları ve gösteriler ile program son buldu.