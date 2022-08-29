İstanbul’da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü

İstanbul’da bulunan bir çok gökdelen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan binalar havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle İstanbul’daki bir çok gökdelen Türk bayraklarıyla donatıldı. Yüksek katlı binalar adeta kırmızı beyaza boyandı. Gökdelenlerin oluşturduğu manzara vatandaşların büyük beğenisini topladı. Ortaya çıkan muhteşem manzara dron ile görüntülendi.