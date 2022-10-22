İstanbul’da 29 Ekim törenleri için son prova yapıldı

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamalarının son provası Vatan Caddesi’nde yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde son genel prova için Vatan Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Tören provası için görevliler sabahın erken saatlerinde tören alanında hazır bulundu. Öğrenciler söyleyecekleri şarkılarla beraber yapacakları gösteriye hazırlandı. Polis ve askeri birlikler tören yürüyüşü için hazırlıklarını tamamladı. Tören birliklerinin gün boyu sürecek son provasının ardından Vatan Caddesi trafiğe açılacak.