İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi’nde coşkuyla kutlandı

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Vatan Caddesi’nde tören düzenlendi. Coşkuyla kutlanan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunurken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde İstanbul’da kutlamaların adresi her sene olduğu gibi Fatih’teki Vatan Caddesi oldu. Kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen şiir yarışmasında 1’inci olan Beyoğlu Özel Doğa Ortaokulu öğrencisi Selin Zeynep Yavuz, “Cumhuriyet Demek” adlı şiirini, Vefa Lisesi öğrencileri İrem Sultan Koçak ve Sinan Ülken, “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri okudu. Okunan şiirlerin ardından İtri Güzel Sanatlar Lisesi ögrencilerinden oluşan koro, mini bir konser düzenledi. Daha sonra Cumhuriyetimizin 99. yılına özel İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 99 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi gösterisini sergiledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi’nden geçiş yaptı. Tören geçişi sırasında “Türk Yıldızları” da gösterisini gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda duydukları heyecanı dile getiren vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı.

Tören, daha sonra kortej geçişlerin ardından sona erdi.