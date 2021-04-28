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İstanbul’da 13’üncü Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul genelinde bazı ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasının bu yıl 13’üncü kez yapıldı. Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak sürücülerin üst araması, araç araması ve GBT sorgulamaları yapıldı.

Genel 28.04.2021, 12:06
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İstanbul’da 13’üncü Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İstanbul genelinde bazı ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasının bu yıl 13’üncü kez yapıldı. Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak sürücülerin üst araması, araç araması ve GBT sorgulamaları yapıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Casper isimli narkotik köpeği ve özel harekat polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Sürücü ve yolculara genel bilgi taraması uygulandı.
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