İstanbul’a yağan kar oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu

İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kaza yapan araçların sürücüleri oto sanayi sitelerine akın etti. Tuzla Oto Sanayi Sitesi’nin araç yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ana yollar ve ara sokaklar buz tuttu. Araçları ile yola çıkan sürücüler buz tutan yollarda zor anlar yaşadı. Kentteki şiddetli kar yağışından araçlar da nasibini aldı. Buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden kimi sürücüler duvara ya da öndeki araçlara vurarak durabildi. Çok sayıda araçta hasar oluşunca, oto sanayi sitelerinde de kar mesaisi başladı. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli kar yağışı ve buzlanma sonucu araçlarında hasar oluşan sürücülerin Tuzla Oto Sanayi Sitesinde oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Sanayi esnaflarından Özcan Önen, ”Tabi ki etkiledi. Bunda en büyük etken kar lastiği takılmaması. Araçların bakımlarının yapılmaması. Bununla alakalı araçlarda kaymadan sebep kazaların oluşması daha fazla arttı. Araç sahiplerinin zamanında araçlarının lastiklerini ve bakımlarını düzgün bir şekilde yaptırması daha mantıklı diye düşünüyoruz. Kazaların sebebini daha da düşürmesine neden olacağına düşünüyoruz. Mümkün mertebe de araçlarla işi olmayanların dışarı çıkmamasını ve araçlarını kullanmamasını istiyoruz. Kar yağışında gelen araç sayısı daha fazla arttı. Bunun nedeni de kazalar. Bundan dolayı da hasarların yükselmesi sanayide bir yoğunluk oluşturdu. Çalışmamız devam ediyor” şeklinde konuştu.