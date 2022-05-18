İstanbul’a sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi 40-75km/saat, 25 santigrat derece civarında seyreden sıcaklıkların 5-8 santigrat derece birden azalması bekleniyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle beraber, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

"Yağışın öğle saatlerinden sonra 15.00’te il genelinde etkili olması bekleniyor"

Öğlen saatlerine dikkat çekilen açıklamada yağışın Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği ifade edildi. Yağışın öğlen saatlerinde sonra il genelinde etkili olmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Öğle saatleri 12.00’den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra 15.00’te il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın gece saatlerinde 22.00, serin havanın ise Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Sıcak ve nemli havaların ardından kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ile birlikte gelen soğuk hava nedeni ile kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabiliyor. Yağış anında fırtına ve gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışlar, birkaç saati aşmasa da önemli miktarda yağış bırakıyor. İBB, şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için ekiplerini sahada hazır tutuyor. Vatandaşların da ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor" ifadelerine yer verildi.