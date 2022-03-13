İstanbul’a kar yağdı yollar boş kaldı

İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. Otobüs, metrobüs duraklarında işe gidenlerin olduğu görülürken, boş kalan E5 Karayolu havadan görüntülendi.

İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin kar nedeniyle tuzlama ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.