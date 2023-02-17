İstanbul’a getirilen depremzede çocuklar, yaşadıklarını oyunlarla unutmaya çalıştı

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Eğlence parkında düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar gönüllerince eğlenerek yaşadıkları zor günleri bir nebze olsun unutmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından İstanbul’a getirilen depremzede çocuklar için Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Muhtarlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bayrampaşa Şehir Parkı’nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve aileler, yaşadıkları zor günleri unutmaya çalıştı.

“Daha güzel şeylerin olmasını diliyorum”

Depremi yaşayan 11 yaşındaki Nazmi Can Sağdıcı, “Hatay’dan geldik. Çok heyecanlıyım bütün oyuncaklara binmeyi planlıyoruz. Ben yatıyordum birden deprem oldu. Sonra uyandım, yataktan kalktım, başımı vurdum. Annem yorganı aldı, altına geçtik. Hepimiz yatağın köşesine saklandık. İlk depremden sonra aşağı doğru indik. Ayağımız üşümesin diye terlik giyip aşağı indik. Beklemeye başladık, dedem arabasına alıp tek bizi tarlaya götürdü, tek odalı evine. Depremi orada fazla hissetmedik. Artık oraya geri dönemeyeceğiz. Daha güzel şeylerin olmasını diliyorum” dedi.

“Çok büyük acılar yaşadık”

Depremde çok büyük acılar yaşadıklarını söyleyen İpek Gümüş, “Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşıyorduk. Deprem olduğunda uyuyorduk. Öyle bir şoka uğruyorsunuz ki ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bazıları yataktan kalkamıyor. Annem yataktan kalkamadı, aşağı inemedi. Çocuklar nefes aldı, kaç gündür evdelerdi. Ben çok mutlu oldum. Çocukların yüzünün gülmesi bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Karanlıktasınız ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ama çıkacak yolunuz yok. Karanlığın içinde gidiyorsunuz hiçbir ışık yok. Sesler duyuyorsunuz, gürültüler kopuyor. Binaların yıkıldığının farkında değilsiniz biliyor musunuz? O karanlığın içinde insanlar çığlıklar atıyor. Çok büyük acılar yaşadık bütün sevdiklerimiz, bir gün öncesinden birlikte oturup kahvaltı yaptığımız insan bütün aile yoktu. Arkadaşımın çocukları vardı ellerimde büyüyen. Onları hayatlarını kaybetti. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

“Hatay’a geri dönmeyi düşünüyorum”

Hatay’a geri dönmeyi düşünen Tülay Koçak, “Ben Hatay Belen’den geliyorum. TOKİ evlerinde oturuyordum. Evimde hasar olmadı ama uyuyordum o panikle uyandım. Çocuklarımın yanına gittim. Kapı kapanmıştı. Çıkamadım, hava soğuktu, donduk. Sonrasında sarsıntı azaldı çocukları aldım dışarı çıktık. Hatay’a geri dönmeyi düşünüyorum” cümlelerini kullandı.

Organizasyon hakkında bilgi veren Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş Arıkbuğa, “Deprem dolayısıyla mahallemiz göç aldı. Aileler, çocuklarıyla 10 farklı illerden geldiler. Muhtarlığımıza geldikleri zaman çocuklarımızın yüzündeki ifadeyi biz hissettik. Arkadaşlarımla birlikte ne yapabiliriz? Çocuklarımızı bir günde en azından yüzünü güldürelim. O karamsarlıktan kurtulsunlar diye böyle bir organizasyon planladık” ifadelerini kullandı.

Depremzede aileler, çocuklarına ve kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnun olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.