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İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk
TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOLUNA GEÇMESİYLE BİRLİKTE TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ.
Genel 19.07.2020, 22:01
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Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk meydana geldi.
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatilci vatandaşlar, hafta sonu Trakya bölgesine akın ediyor. Tekirdağ ve güzergahındaki illere gelen vatandaşlar hafta sonu tatilini buradaki tatil beldelerinde geçirdikten sonra Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna geçiyor. Hafta sonu tatilcilerinin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Keşan, Malkara ve Çorlu’dan İstanbul yönündeki karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafikte yer yer araç kuyrukları oluşurken İstanbul’dan Tekirdağ yönüne gelen karayolu ise bomboş kaldı. İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.
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