İstanbul’a deprem bölgelerinden 51 yaralı getirildi

Deprem bölgelerinden 51 yaralı, askeri uçakla İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 51 yaralı depremzede ve 45 refakatçi, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Adana’dan İstanbul’a getirildi. Atatürk Havalimanı iniş yapan yaralılar sağlık ekipleri tarafından alanda hazır bulunan ambulanslara alınarak çevre hastanelere sevk edildi.