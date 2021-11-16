İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Sezai Karakoç paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şair, yazar fikir adamı Sezai Karakoç’un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük fikir adamı, şair Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç’un vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, “’Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir.’ Büyük fikir adamı, şair Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.