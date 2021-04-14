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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

Genel 14.04.2021, 16:25
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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

Korona virüs vakalarının artmasının ardından ülke genelinde bir dizi yeni tedbir alındı. Bu kapsamda kamuda çalışanlarının mesai saatlerinde de değişikliği gidildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Kıymetli İstanbullular, Kamu kesiminde; güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlemiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir” ifadelerini kullandı.
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