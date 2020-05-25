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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan anlamlı paylaşım

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN TÜM GÜVENLİK BİRİMLERİNİN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ. GÜVENLİK BİRİMLERİNİN HERKESİN BAYRAMINI KUTLADIĞI BİR VİDEO PAYLAŞAN YERLİKAYA, "JANDARMA, EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARIMIZ İSTANBUL’UN HER NOKTASINDA BÜTÜN BİRİMLERİ İLE ŞEHRİMİZİN ASAYİŞİ VE HUZURU İÇİN HEP SİZİN YANINIZDALAR" İFADELERİNİ KULLANDI.

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan anlamlı paylaşım

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN TÜM GÜVENLİK BİRİMLERİNİN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ. GÜVENLİK BİRİMLERİNİN HERKESİN BAYRAMINI KUTLADIĞI BİR VİDEO PAYLAŞAN YERLİKAYA, "JANDARMA, EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARIMIZ İSTANBUL’UN HER NOKTASINDA BÜTÜN BİRİMLERİ İLE ŞEHRİMİZİN ASAYİŞİ VE HUZURU İÇİN HEP SİZİN YANINIZDALAR" İFADELERİNİ KULLANDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:38
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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan anlamlı paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden tüm güvenlik birimlerinin bayramını tebrik etti. Güvenlik birimlerinin herkesin bayramını kutladığı bir video paylaşan Yerlikaya, "Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız İstanbul’un her noktasında bütün birimleri ile şehrimizin asayişi ve huzuru için hep sizin yanınızdalar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, güvenlik birimlerinin herkesin bayramını kutladığı bir video paylaştı. Kendisi de tüm güvenlik birimlerinin bayramını tebrik eden Yerlikaya videonun üzerine şu notu yazdı: "Değerli Hemşehrilerim, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız İstanbul’un her noktasında bütün birimleri ile şehrimizin asayişi ve huzuru için hep sizin yanınızdalar. Tüm güvenlik birimlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

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