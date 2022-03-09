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İstanbul Valisi Yerlikaya, ekiplerin karla mücadele için hazır olduklarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, megakentte ekiplerin karla mücadele için hazır olduklarını açıkladı.

Genel 09.03.2022, 21:47
İstanbul Valisi Yerlikaya, ekiplerin karla mücadele için hazır olduklarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, megakentte ekiplerin karla mücadele için hazır olduklarını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından megakentte beklenen kar yağışı ve alınan tedbirlerle ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında İstanbul’da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İCA ve Kuzey Marmara Otoyolu İşletmeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Kızılay ekiplerinin karla mücadele için hazır olduklarını açıkladı.

Paylaşımın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

”İstanbul’da kar ve buzla mücadele çalışmaları kapsamında;

"- Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında, 754 personel, 209 araç (68 bin ton tuz-130 ton solüsyon);

- ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 117 araç, 215 personel (11 bin ton tuz-370 ton solüsyon);

- Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi 92 kilometrelik sorumluluk alanındaki 73 araç,170 personel (10 bin 70 ton tuz-solüsyon 300 ton);

- İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk alanındaki 3 bin 108 kilometrelik yol ağında; 87 nokta, 435 tim, 2.554 personel;

- İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki 23 bin 14 kilometre yol ağında, 240 noktada; 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplam 24 bin 520 personel;

- Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımız 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel;

- AFAD (Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü), 207 personel, 78 araç görev yapacaktır.

- Kızılay ise 37 noktada; 160’ı gönüllü toplam 317 personel ve 90 aracıyla vatandaşlarımıza ikram hizmetinde bulunacaktır.”

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