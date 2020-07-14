İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya toplantısından fotoğraf paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıdan fotoğraf paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıdan fotoğraf paylaştı. Fotoğrafları resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: "Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız."