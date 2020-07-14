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İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya toplantısından fotoğraf paylaştı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, AYASOFYA CAMİİ’NİN 24 TEMMUZ CUMA GÜNÜ İBADETE AÇILMASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI.
Genel 14.07.2020, 18:44
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıdan fotoğraf paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıdan fotoğraf paylaştı. Fotoğrafları resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: "Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız."
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