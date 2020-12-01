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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan mesai saatlerine ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Genel 01.12.2020, 13:16
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Uyarı işareti özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır” ifadeleri kullanıldı.