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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kar paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fotoğrafı paylaşarak, “Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul’a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
Genel 15.01.2021, 09:35
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fotoğrafı paylaşarak, “Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul’a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden kar fotoğrafı paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, “Hayırlı sabahlar. Özlediğimiz, beklediğimiz kar, İstanbul’a geldi. Hoş geldi. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
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