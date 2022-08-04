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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Toplam 104 kişi hastaneden tahliye edildi" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Toplam 104 kişi hastaneden tahliye edildi" dedi.
Genel 04.08.2022, 14:05
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Toplam 104 kişi hastaneden tahliye edildi" dedi.