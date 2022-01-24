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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”
Genel 24.01.2022, 18:00
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”