banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ”İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık”

İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,” İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. İstanbul’umuza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Genel 01.04.2021, 14:49
1
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ”İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık”

İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi arızası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,” İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. İstanbul’umuza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan İngiltere’ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. RiverElbe gemisi; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul’umuza geçmiş olsun” dedi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu