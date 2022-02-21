İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, engelli vatandaşın yardım çağrısına kulak verdi

Ümraniye’de havalandırmak için bahçede bıraktığı akülü sandalyesi çalınan yüzde 92 engelli İlhan Şener’in yardım çağrısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan cevap geldi. Şener’i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımda “Hiç üzülmesin. Akülü arabasının siparişini verdik, en kısa zamanda teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ümraniye Dudullu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün, yüzde 92 bedensel engelli İlhan Şener(44) isimli vatandaş, akülü sandalyesini havalandırmak için evinin bahçesine bıraktı. Şener, dışarıya bıraktığı akülü sandalyeyi almak için bir süre sonra bahçeye çıktı. Akülü sandalyesinin yerinde olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 52 farklı suçlardan kaydı bulunan E.K. isimli şüphelinin akülü sandalyeyi çaldığını tespit etti. Hırsızlık anına ilişkin görüntülerde, şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekipleri, çalınan akülü aracı kullanılamaz halde bir hurdacıda buldu. Kullanılamaz hale gelen akülü arabasını görünce Şener, duruma isyan etti.

“Akülü arabasının siparişini verdik”

Şener’i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında, “İlhan Şener kardeşimize de biraz önce telefonda söyledim. Hiç üzülmesin. Akülü arabasının siparişini verdik, en kısa zamanda teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.