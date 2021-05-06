İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken 5 katlı binada incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı binada incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabından da açıklamada yapan Vali Yerlikaya, dün geceden itibaren boşaltılan binadan 19 kişinin tahliye edildiğini, çöken binanın etrafındaki 4 binanın da tedbir amaçlı boşaltıldığını kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı binada incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter’da açıklama da yapan Vali Yerlikaya, "Zeytinburnu’nda bugün saat 10.30’da çöken 5 katlı bina, 6 daire ve 1 dükkandan oluşuyordu. Dün geceden itibaren boşaltılan binadan 19 kişi tahliye edildi. İncelemelerde bulunduğumuz çöken binanın etrafındaki 4 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı" dedi.