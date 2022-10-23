İstanbul Valiliğinden polise yönelik silahlı saldırı ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği tarafından Silivri’de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Operasyonda şahısların ekiplerimize yönelik ateşle karşılık vermeleri sonucu Komiser Yardımcısı A.N. silahla, polis memuru A.K. ise düşme sonucu yaralanmıştır” denildi.

İstanbul’un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda bir komiser yardımcısı silahla, bir polis memuru ise düşme sonucu yaralandı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, cinayet olayı şüphelisi T.T. ve N.T. isimli şahısların bulunduğu tespit edilen Silivri ilçemizdeki bir adrese, bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda şahısların ekiplerimize yönelik ateşle karşılık vermeleri sonucu Komiser Yardımcısı A.N. silahla, polis memuru A.K. ise düşme sonucu yaralanmıştır. Yaralanan görevlilerimiz ivedilikle hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Personelimize silahlı saldırıda bulunan T.T., N.T. ve C.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yaralanan personellerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.