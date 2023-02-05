İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Meteoroloji ve AFAD’ın yaptığı uyarılar sonrasında birçok bölgede kar önlemi alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği de alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü için kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.