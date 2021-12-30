banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ankara'da yılbaşında hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara'da yılbaşında hangi yollar trafiğe kapatılacak?
İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 35 zam
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul Valiliği yılbaşı trafik tedbirlerini duyurdu

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve günü için trafik tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında bazı ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Genel 30.12.2021, 16:09 30.12.2021, 16:18
İstanbul Valiliği yılbaşı trafik tedbirlerini duyurdu

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi ve günü için trafik tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında bazı ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

Şişli’de 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00’e kadar, Kadıköy’de 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar, Beyoğlu’nda ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve alternatif yollar;

Şişli İlçesinde Kapanacak Yollar;

Mim Kemal Öke Caddesi

Abdi İpekçi Caddesi

Bostan Sokak

Atiye Sokak

Altın Sokak

Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

Bronz Sokak

Şişli İlçesinde Alternatif Yollar;

Teşvikiye Caddesi

Bayıldım Caddesi

Valikonağı Caddesi

Rumeli Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Kadıköy İlçesinde Kapanacak Yollar;

Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi

Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi

Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.

Kadıköy İlçesinde Alternatif Yollar;

General Asım Gündüz Caddesi

Dr. Esat Işık Caddesi

Rıhtım Caddesi

Söğütlüçeşme Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Abdulkadir Noyan Sokak

Beyoğlu İlçesinde Kapanacak Yollar;

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.

Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.

Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.

Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.

Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.

Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.

Beyoğlu İlçesinde Alternatif Yollar;

Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,

Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8