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İstanbul Valiliği "Özel araçların trafiğe çıkması saat 13.00’a kadar yasak"
İstanbul Valiliği saat 13.00’a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.
Genel 25.01.2022, 06:11 25.01.2022, 09:15
İstanbul Valiliği saat 13.00’a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç giriş kısıtlaması devam edecektir" denildi.