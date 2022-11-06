İstanbul Valiliği: "HDP’nin izinsiz yürüyüşüne katılan 121 şahıs güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır"

İstanbul Valiliği, Beyoğlu’nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından, TSK’nın PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonunu protesto etmek kanuna aykırı yapılan yürüyüşe katılan 121 şahsın güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı HDP tarafından, Beyoğlu ilçemizde ’izinsiz toplanma ve yürüyüş’ çağrıları üzerine Beyoğlu Kaymakamlığınca ’kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına’ karar verilmiştir. Kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen; İstiklal Caddesi, Tünel Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 şahıs, güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.