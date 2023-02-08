İstanbul Valiliği deprem bölgesine gemi ile 245 ağır iş makinesi gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği, depremler sonrasında DFDS Pendik Limanı’ndan kalkıp İskenderun Limanına giden Pergamon Seaways gemisi ile 245 adet ağır iş makinesi, yiyecek, içecek, ısıtıcı, çadır gibi yaşam malzemelerini deprem bölgesine gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “02.45’te DFDS Pendik Limanından kalkıp İskenderun Limanına giden Pergamon Seaways gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, çadır vb. yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi” ifadeleri kullanıldı.