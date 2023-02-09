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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
İstanbul Valiliği: “Deprem bölgesine 230 uçakla 23 bin 934 personel gönderildi“
İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 230 uçak, 23 bin 934 personel ile bin 302 iş makinesi gönderildiğini açıkladı.
Genel 09.02.2023, 19:35
İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 230 uçak, 23 bin 934 personel ile bin 302 iş makinesi gönderildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "19.00 itibarıyla İstanbul’dan toplam 230 uçak, 33 kargo uçağı, 2 gemi, 2 tren, 23 bin 934 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, bin 302 iş makinesi, 2 bin 447 yardım tırı, 112 ambulans ve UMKE aracı başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.