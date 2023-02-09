İstanbul Valiliği: “Deprem bölgesine 230 uçakla 23 bin 934 personel gönderildi“

İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 230 uçak, 23 bin 934 personel ile bin 302 iş makinesi gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "19.00 itibarıyla İstanbul’dan toplam 230 uçak, 33 kargo uçağı, 2 gemi, 2 tren, 23 bin 934 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, bin 302 iş makinesi, 2 bin 447 yardım tırı, 112 ambulans ve UMKE aracı başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.