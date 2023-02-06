İstanbul Valiliği deprem bölgesine 21 uçak ve 3 bin 746 personel gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği, depremler sonrasında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Ayrıca deprem bölgesine 21 uçak, 2 kargo uçağı ve toplam 3 bin 746 personel gönderildiği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “06.02.2023 Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ayrıca saat 13.24’te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiştir. Yaşanan depremler sonrasında 23 Çalışma Grubu, İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz ve 39 ilçemizdeki İlçe AFAD Merkezlerimiz hemen faaliyete geçirilmiştir. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı alarm durumuna geçilerek; arama kurtarma, güvenlik, sağlık, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarında görevli ekiplerimizin deprem bölgelerine intikalleri sağlanmaya başlamış ve bu sevkiyatlar aralıksız devam etmektedir. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başta Hatay ilimiz olmak üzere depremden etkilenen illerimize Valiliğimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla sevk edilen personel, araç, iş makinası ve yardım malzemesine ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. Bölgeye 21 uçak, 2 kargo uçağı sevk edildi. Bin 400 sağlık personeli, 613 polis arama kurtarma personeli, 90 emniyet personeli, 53 jandarma arama kurtarma, 323 jandarma personeli, 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, bin 187 arama kurtarma gönüllüsü olmak üzere toplam 3 bin 746 personel gönderildi. Ayrıca 19 ambulans, 413 iş makinası, 5 arama kurtarma aracı, 1 keşif aracı, 1 müdahale aracı, 2 yardım tırı, 9 K9 köpeği, 2 bin 255 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 7 bin 579 battaniye, 2 bin 880 yastık-çarşaf seti, 574 mutfak seti, bin 200 ısıtıcı gönderildi“ ifadeleri kullanıldı.