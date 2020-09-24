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İstanbul Valiliği: "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir
İSTANBUL VALİLİĞİ: "AFAD BAŞKANLIĞINDAN ALINAN BİLGİYE GÖRE SAAT 16.38 MARMARA DENİZİ’NDE TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ AÇIKLARINDA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELMİŞTİR. DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLMİŞTİR. DEPREM KAYNAKLI HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK ŞU ANA KADAR BİLDİRİLMEMİŞTİR. İSTANBUL, TEKİRDAĞ/ MARMARAEREĞLİSİ VE HİSSEDİLEN TÜM İL VE İLÇELERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN."
Genel 24.09.2020, 16:54
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İstanbul Valiliği: "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."
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