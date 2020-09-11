- İstanbul Valiliği açıkladı, yasaklar 14 Eylül’den itibaren geçerli olacak

İstanbul Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan deniz araçlarında, düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ve açık alanlardaki konser, festival gibi yasaklanan etkinliklerin 14 Eylül’den itibaren geçerli olacağını duyurdu.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 18.00’de Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplanmış ve yeni korona virüs tedbirleri alınmıştı. Alınan yeni kararlarla deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyeceği duyurulmuştu. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla yasakların 14 Eylül günü saat 08.00’dan itibaren geçerli olacağını açıkladı.