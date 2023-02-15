İstanbul Valiliği: “692 konteyner, 96 prefabrik ev sevk edildi”

İstanbul Valiliği, deprem bölgelerine 708 uçak, 113 kargo uçağı, 4 gemi, 692 konteyner ve 96 prefabrik evin sevk edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altında kalanlar kurtarılmaya devam ederken deprem bölgelerine çeşitli yardımlar da sürüyor. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine 708 uçağın 113 kargo uçağının, 4 geminin, 692 konteynerin ve 96 prefabrik evin sevk edildiğini duyurdu.