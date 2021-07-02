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İstanbul Vakfı’nın kurban kampanyası izin başvurusu kabul edildi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı için yardım toplama kampanyası izin talebini onayladı.

Genel 02.07.2021, 12:02
İstanbul Vakfı’nın kurban kampanyası izin başvurusu kabul edildi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı için yardım toplama kampanyası izin talebini onayladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı yardım toplama kampanyası kapsamındaki izin talebinin onaylandığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı yardım toplama kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir” denildi.
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