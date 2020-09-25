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İstanbul Üniversitesi’nden saldırıya kınama
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ÇAPA TIP FAKÜLTESİNDE YAŞANAN SALDIRIYA İLİŞKİN KINAMA MESAJI YAYINLADI.
Genel 25.09.2020, 15:55
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İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesinde yaşanan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kınama mesajı yayınladı.
İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi’nde, hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğramasına ilişkin kınama mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan mesajda, “İstanbul Tıp Fakültesi hastanemizde maske uyarısı yapan sağlık çalışanımıza yönelik çirkin saldırıyı lanetliyor; sorumluların cezalandırılması için takipçi olacağımızı bildiriyor, çalışanımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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