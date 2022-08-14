İstanbul Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Satranç Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 21 ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’nda başarı elde edenlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 8-14 Ağustos tarihinde 21 ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada başarı elde edenler Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törene Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Dursun katıldı.

“Satranç seven sporcular için tarihi yarımada da değişik bir deneyim olmuştur”

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Burada çok büyük organizasyon, çok sıcak bir organizasyon geçirdik. Bizim içinde inanıyorum ki satranç seven sporcular için tarihi yarımada da değişik bir deneyim olmuştur. Bizim için satranç her yaş grubundan, her kategoriden insanı yapabildiği bir spor dalı olmakla beraber hem elle hem zekayla oynanan bir oyun. İnşallah federasyon başkanımıza ifade ettiğim gibi seneye inşallah yetiştirebilirsek daha büyük ve daha fazla katılımcının olduğu bir satranç turnuvasında buluşmak üzere katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Törende dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve toplamda 100 bin lira para ödülü takdim edildi.