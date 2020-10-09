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İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İSTANBUL'DA ARALIKLARLA ETKİSİNİ İKİ GÜNDÜR SÜRDÜREN YAĞMUR MEGAKENTİN TRAFİĞİNİ ADETA FELÇ ETTİ. İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASINA GÖRE, YOĞUNLUK YÜZDE 85 SEVİYELERİNE ULAŞARAK SON GÜNLERİN REKORUNU KIRDI.
Genel 09.10.2020, 19:20
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İstanbul’da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur megakentin trafiğini adeta felç etti. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış akşama doğru etkisini artırarak devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, megakentin trafiği adeta felç oldu. Trafik durma noktasına gelirken, birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında ise trafik yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
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|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|20:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2