İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı. E-5 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul’da trafik hareketliği başladı. E-5 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa Yakası’dan Anadolu Yakası’na geçişlerde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası’ndan Avrupa yakasına geçişlerde ise trafik olmadığı görüldü. Yer yer yaşanan yoğunluk havandan görüntülendi.