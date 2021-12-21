İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ‘TAKSİM’ uygulamasını tanıttı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), düzenlediği programla yerli ve milli taksi bulma aplikasyonu ‘TAKSİM’ uygulamasını tanıttı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Bizim öz malımız olan milli yerli aplikasyonun hazırlığını yaptık, aplikasyonu tamamladık. Dijital taksi aplikasyonumuzun adı TAKSİM. Bu uygulama sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturan, uçtan uca taksi hizmetini dijitalleştiren mobil uygulama çözümüdür” dedi.

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, yerli ve milli taksi bulma aplikasyonu TAKSİM uygulamasının tanıtımını yaptı. Özel bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Aksu’nun yanı sıra taksi esnafı katıldı. Aksu, ”Bizim öz malımız olan milli yerli aplikasyonu yapmak. Bunun hazırlığını yaptık, aplikasyonu tamamladık. Şimdi de kamuoyuna duyuruyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Dijital taksi aplikasyonumuzun adı TAKSİM. Bu uygulama sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturan, uçtan uca taksi hizmetini dijitalleştiren mobil uygulama çözümüdür. TAKSİM sürücülerin cep telefonlarına yükleyecekleri, TAKSİM sürücü aracılığıyla sisteme dahil olduğu, yolcuların da uygulama ile en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur” dedi.

“Uygulama en yakın taksiyi ve önceden gideceği güzergahı, taksimetre ücretini görme fırsatı sunuyor”

Uygulama ile vatandaşların en yakın taksiye ulaşacağını söyleyen Aksu, “En yakın taksiyi kolayca bulun. Çevrenizdeki en yakın müsait sarı, turkuaz ve siyah taksileri çağırabilme imkanı sunuyor. Bulunan yere ya da istenilen farklı bir konuma taksi çağırabilme imkanı sunuyor. Taksinin gelme süresini kolaylaştırıyor. Yolculuk ücreti ve güzergahı görebilme imkanı sunuyor. Taksiyi çağırmadan önce gidebileceğiniz noktaya yol güzergahını ve taksimetre ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini seçebilir ve görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz” diye konuştu.

“Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik veriliyor”

Sistemin nasıl taksi seçtiğini anlatan Aksu, “Sistem taksiler arasından hangisini seçiyor? Sistem bazı kriterleri baz alarak size en uygun taksiyi yönlendiriyor. Size en kısa zamanda ulaşacak taksiler arasından seçim yapılıyor. Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik veriliyor. Yolcu karşı tarafa gidiyorsa, karşının taksilerine öncelik veriliyor. Yakın duraklarda öncelik veriliyor. Yani ilk kayıt olduğunuz zaman aplikasyonu yüklerken yaka seçme butonu var. Yakadan yakaya geçtiğiniz zaman geriye dönüşte ilk yolcuyu size yönlendirmiş oluyor” şeklinde konuştu.