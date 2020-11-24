İstanbul Taksiciler Esnaf Odası İstanbul Teknik Üniversitesi’nin taksi sektörü analiz raporunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 6 bin yeni taksi ilave edilmesine ilişkin projesine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’ndan bir kez daha tepki geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin taksi sektörü analiz raporunu açıkladığı toplantıda, “İstanbul’da ilave taksiye ihtiyaç yok. İBB taksi sayısının artırılması yerine mevcut taksi şoförlerine eğitim vererek taksi sistemini rehabilite etmelidir" dedi. Basın toplantısında ayrıca aracında unutulan 300 bin Euro’yu sahibine teslim eden taksici de ödüllendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde ilave 6 bin yeni taksi projesine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’ndan bir kez daha tepki geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında İstanbul’da ilave taksiye ihtiyaç olmadığı vurgulandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyelerinin katıldığı basın açıklamasında İBB’nin ilave taksi projesi yerine mevcut taksi şoförlerini eğiterek taksi sisteminin rehabilite edilmesi gerektiği vurgulandı. Basın açıklamasının ardından 23 Kasım’da taksisinde bulduğu 300 bin Euroyu sahibine teslim eden taksi şoförü Engin Olgaç’a çeyrek altın hediye edildi.

“İstanbul’da ilave taksiye ihtiyaç yok”

Bir kentte taksi ihtiyacı vardır demek için ticari taksilerin gün içinde yolcu ile yaptıkları ticari kilometre değerinin yine gün içinde yaptıkları toplam kilometre değerinin oranı %65 üzerinde olması gerekmekte olduğunu dile getiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “ İstanbul Teknik Üniversitesi’nce hazırlanan raporda “İstanbul’da taksi sisteminde araç eksikliği bulunmamaktadır. Taksi sayısı ihtiyacı karşılayacak seviyededir. İstanbul taksi sisteminde etkin bir planlamanın olmaması ve bilgi teknolojilerini kullanımındaki eksiklikler nedeniyle ciddi ölçüde verimlilik sorunu vardır.” denilmektedir. Dünyada genel kabul gören ticari taksi işletme performans değerlerine göre bir kentte taksi ihtiyacı vardır demek için ticari taksilerin gün içinde yolcu ile yaptıkları ticari km değerinin yine gün içinde yaptıkları toplam km değerinin oranı yüzde 65 üzerinde olması gerekmektedir. İstanbul’da aplikasyon uygulaması olmayan ticari taksilerde bu oran uydu üzerinden alınan GPS(araç takip ) verilerine göre pandemi öncesi yüzde 39,3 (165 km), pandemi sonrası ise yüzde 32,5(130 km) olarak ölçülmüştür, bu sonuçlar bize İstanbul’da ilave taksiye ihtiyaç olmadığını göstermektedir “ diye konuştu.

“Teknoloji kullanan taksiler, teknoloji kullanmayan taksilere göre yüzde 33 daha fazla dolu gezmekte ve trafikte yüzde 11 daha az dolaştığı görülmektedir”

İstanbul’da mevcut taksilerin verimliliğinin yüzde 1 oranında artırılmasını 443 adet yeni taksi ilave etmeye eşdeğer olduğunu vurgulayan Eyüp Aksu, “İstanbul taksi sisteminde mevcut araçların işletme verimliliğinin yüzde 1 oranında artırılması taksi sistemine 443 adet yeni taksi ilave etmeye eş değerde olumlu yönde etki oluşturmaktadır. Taksi işletim sisteminde verimlilik artışı ile gün içinde yolculukla yapılan ticari kilometre değerinin toplam yapılan kilometreye oranını yüzde 55 üstüne çıkarıldığında mevcut taksi sistemine 6 bin 958 yeni araç ilave etmiş kadar olumlu etki oluşturmakta ve ticari taksilerin işletme performansları arttırılmaktadır. Yine uydu üzerinden alınan taksimetre GPS (araç takip) verilerine göre teknoloji kullanan taksiler teknoloji kullanmayan taksilere göre yüzde 33 daha fazla dolu gezmekte ve trafikte yüzde 11 daha az dolaştığı görülmektedir“ şeklinde konuştu.

“İETT metro tarifeleri ile taksi tarifeleri arasındaki makasın çok daralmış olmasından dolayı kazanç düşmesi nedeni ile kalite düşmektedir”

Taksi şoförlerinin eğitimi konusunda sorumluluğunun İBB’de olduğunu söyleyen Başkan Aksu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İTAKSİ aplikasyonu yıl bazında toplam taksi yolculuklarının sadece yüzde 1.1 gibi çok düşük bir oranda dijital yolculuk gerçekleştirmiş olması ve taksi şoförleri için mobil uygulama bulunmamasından dolayı beklenen fayda sağlanamamıştır. İstanbul’da başta İETT metro tarifeleri ile taksi tarifeleri arasındaki makas çok daralmış olmasından dolayı kazanç düşmesi nedeni ile kalite düşmektedir. İBB eli ile verilen birçok taşıma belgelerinin amacı dışında korsan taşımacılıkta kullanıldığı görülmektedir. Taksi taşımacılığı ile ilgili 2019 yılında beyaz masaya gelen şikayetlerin yüzde 97’ye yakın bölümü taksi şoförü ile müşteri arasında yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu şikayetlerin azaltılması için izlenecek en iyi yol taksi şoförlerinin eğitimidir. Bu konuda sorumluluk ve yetki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndedir“ dedi.

“Covid-19 salgını sonrasında ticari taksilerin aylık gelirleri yüzde 50 oranında azalmıştır”

Taksi sistemine ilave edilecek 6 bin yeni taksinin mevcut taksiciler için ekonomik bir yıkım olacağını belirten Aksu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2019 yılında bin 700 taksi şoförü, bin 300 minibüs şoförü 50 servis şoförü olmak üzere toplamda 3 bin 50 şoföre eğitim hizmeti verilmiştir. 52 bin taksi şoförü olduğu dikkate alındığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim hizmeti alan taksi şoförlerin oranının toplam şoförlere oranı yüzde 3,3’tür. TETAŞ Elektronik San Tic. Ltd. Şti. alınan yolculuk sayısı ve hasılat bilgilerine göre ticari taksilerin gelirleri Covid-19 salgınından ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan önemli ölçüde etkilenmiştir. Covid-19 salgını sonrasında ticari taksilerin aylık gelirleri yüzde 50 oranında azalmıştır. Taksi sistemine ilave edilecek 6 bin yeni taksi, mevcut taksi işletmecileri için ekonomik bir yıkıma neden olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da taksi sayısının arttırılması yönünde çalışma yapmak yerine, var olan 17 bin 395 takside çalışan şoför kardeşlerimize eğitim vererek mevcut taksi sistemini rehabilite etmelidir“ dedi.