İstanbul sise teslim oldu. Şehrin tarihi yapıları sis bulutları arasında kayboldu.

İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis yaşandı. Kentin simge yapılarından olan Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutlarının içerisinde kayboldu. Bazı noktalarda araç sürücülerinin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Boğazda balık tutan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.