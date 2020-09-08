İstanbul sınırındaki 3 ilçe böceklerle mücadele ediyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde geçiş döneminde bulunan minik dantel böcekleri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çamaşırlara yapışan böceklerle baş edemeyen vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 vektörle mücadele ekibiyle bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kocaeli’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde yaşayan vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren evlerinin camlarını açamaz oldu. Bölgeye yoğun bir şekilde adeta baskın yapan minik dantel böcekleri vatandaşları canından bezdirdi. Böceklerle kendi imkanlarıyla mücadele etmeye başlayan ancak başarılı olmayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

20 vektörle mücadele ekibi bölgede çalışma yapıyor

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler 20 vektörle mücadele ekibini böcek istilası yaşanan ilçelere yönlendirdi. Ekipler mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı. Dün başlayan çalışmalar bugün de devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "7-8-9 Eylül tarihlerinde Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerimizde bitki zararlısı olan minik dantel böceğinin yaşattığı rahatsızlığın önüne geçmek için 20 vektörle mücadele ekibimizle uygulama yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

“Rahatsız edici, vücudunda böcekler var”

Böceklerin üstüne yapıştığını söyleyen Olcay El isimli vatandaş, “Şöyle küçük, ufak tarzdaydılar. Tişörtlere yapışıyorlardı. Küçük şekilde, rahatsız edici, vücuda yapıştı. Mağazaya gittiğimde de arkadaşlar nereye yaslandın dediler, sırtımda da vardı” dedi. Ayşe Şakar isimli bir vatandaş ise, “Camların önlerinde çok uçuşup tüllere yapıştılar. Aşağı yukarı her sene yazları, zaman zaman böyle oluyor. Akşam da ilaçlama yapıldı. Böcekler şu an ölmüş gibi duruyorlar” dedi.

“Komşuların camlarına da baktım, onlarda da var”

Şakar komşularında da olduğunu söyleyerek, “Evde bile yapıştılar. Komşuların camlarına baktım, onlarda da var. Sonra akrabalarla görüştük onlar bizde de var dediler. Rahatsız ediyorlar. Böyle insanların üstüne bile yapışıyorlar” dedi.

“Yakın zamanda etkisini kaybedecektir”

Ziraat Mühendisi Gülten Çınar Uysal ise, “2000’li yıllarda başlayan bir olay aslında bu. Geçtiğimiz yıllarda görülüyordu fakat bu yıl daha fazla görülmeye başlandı. İlaç konusunda ne yapacağını bilemez bir halde insanlar buraya geliyorlar. Sabahtan beri mesela sürekli böceğin resmini çekip gösterenler, evimde, bilgisayarlarımda, işte terasımda oturamıyorum, kaşınıyorum ne yapacağım diye çok fazla gelen insan var. Özellikle Gebze, Darıca ve Çayırova’da çok fazla görülüyor. Akşamları oturamadığını söyleyenler. Havaların basmasıyla Eylül ayının verdiği bir etki aslında bu. Ama yağışlarla beraber yakın zamanda etkisini kaybedecektir diye düşünüyoruz” dedi.