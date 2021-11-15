banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde kongre heyecanı

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin gerçekleşen 2. olağan kongresinde, mevcut başkan Hakan Sulu tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel 15.11.2021, 10:29
İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinde kongre heyecanı

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin gerçekleşen 2. olağan kongresinde, mevcut başkan Hakan Sulu tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde kongre heyecanı yaşandı. Kongreye Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Hakan Sulu, delege üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Oluşturulan divan kurulunun ardından dernek faaliyetlerinin okundu. 117 delegenin olduğu 2. olağan kongrede tek aday olan mevcut Başkan Hakan Sulu oy birliği ile yeniden Başkan seçildi.

Düzenlenen 2. Olağanüstü kongreye katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği sözlere tepki gösterdi. Başkan Aydıner, “ Bazı kendini bilmez kişilerin Şehit ailelerimize karşı yaptıkları o hakaretler, maalesef akla ağza alınmayacak küfürlerle bildiğiniz gibi sosyal medyada önümüze çıkan bazı siyasetçiler var. Öncelikle onları uyarmamız lazım. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Biz onlara ‘of’ dahi söyleyemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Bundan sonra hiçbir siyasi parti temsilcisi kalkıp ta bir şehit ailesinin yakınına kalkıp ta hakarette bulunmaz. Böyle bir şeyi biz lanetliyoruz. Böyle bir şey olmaz” dedi.

Kongrede Başkan Vekili olarak görev alan Kadir Balık, “ Ben her zaman şunu söylüyorum. Herkes konuşuyor. Herkes bir şey söylüyor. Ben icraatı severim. Hakan Sulu Başkanı, Burcu kardeşimi, o hasta halinde hep yalnız bıraktılar. Bugün her yerde açılış olabilir. Her yerde bir şey olabilir ama burada bir ilçenin kongresi olsaydı kavgalar olurdu. Burada vatan sevdalılığı var. Burada bayrak var. Ben o kavgayı burada isterdim. Ama bu saatten sonra yeni yönetim kurulu seçildikten sonra nasıl algılıyorsa algılasınlar. Eğer gelip te ilçede bizden bir şey istediğin noktada o şehit var ya, o devletini, milletini, aslanlar gibi yöneten şehit kardeşlerimiz var ya onun nezdinde bende şehit olurum” şeklinde konuştu.

Kongrede yeniden seçilerek güven tazeleyen İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hakan Sulu, “Bu güzel gününüzü bize ayırdığınız için herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği daha büyük projelere imza atacaktır. İnandığımız yolda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Biz burada şehitlerimiz, gazilerimiz ve yetimlerimiz için neler yapabiliriz onları konuşalım. Bizim derdimiz şehitlerimiz. Şehitlerimizin bıraktıkları emanetlerdir. Bizim siyasi ile hiçbir şekilde yakından uzaktan ilgimiz ve bağımız da yoktur. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum” açıklamasında bulundu.

Seçim sonucunda yapılan görev dağılımı yapılırken, yeni liste şu şekilde oluştu:

"Hakan Sulu Başkan, Kadir Balık Başkan Vekili, Cengiz Albayrak Başkan vekili, Okşan Saral Başkan Yardımcısı, Fuat Paşalı Başkan Yardımcısı, Nagihan Karadere Başkan Yardımcısı, Halan Solaker Başkan Yardımcısı, Volkan Kantaş Başkan Yardımcısı, İbrahim Aşkın Başkan Yardımcısı, Okşan Saral Genel Sekreter, Burcu Karak Sayman olarak atanırken, Denetim Kurulu üyeleri ise Levent Öztürk, Okan Kandora ve Ufuk Albayrak."

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6