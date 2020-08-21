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İstanbul Mecidiyeköy’de yol su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASKINLARI OLDU. MECİDİYEKÖY VARYANT ALTI SU ALTINDA KALIRKEN, ARAÇLAR MAHSUR KALDI.
Genel 21.08.2020, 08:00
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları oldu. Mecidiyeköy Varyant altı su altında kalırken, araçlar mahsur kaldı.
Şişli Mecidiyeköy Varyant altı etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Göle dönen yolda birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar yolda kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar göle dönen yolda zorlukla gitmeye çalıştı.
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