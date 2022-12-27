İstanbul kara hazırlanıyor

İstanbul ’da geçtiğimiz yıl yağan karın ardından kapanan ve vatandaşların mahsur kaldığı yollara çuvallarla tuz bırakıldı. Küreme araçlarının dönüş yapabilmesi için noktalar da hazırlandı. Yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.

İstanbul geçtiğimiz yıl kar yağışına hazırlıksız yakalanmış bir çok araç ve vatandaş saatlerce yollar da mahsur kalmıştı. Kar küreme araçları da yollarda araçların mahsur kalması nedeniyle yolu açamamıştı. Aynı durumun bu sene de yaşanmaması için bir çok noktada önlemler alındı. Hem basın ekspres yolu, E-5 karayolu ve Beylikdüzü üzerinde bir çok nokta da bariyerler kesilerek kar küreme araçlarının dönüş yapabilmesi için noktalar hazırlandı. Öte yandan bir çok noktaya da çuvallarla tuz bırakıldığı görüldü.

İnsanlar artık rahatlasın artık diyen Said Eroğlu, “Geçen senelerde sıkıntı çektiğimiz için düzenlemeler yapılıyor. Bazı yerlerde tuzlarda var bazı yerlerde yollarda açmışlar. İnsanlar artık rahatlasın” dedi.

Tuzların her yerde olduğu ama kış şartlarında kimler tarafından kullanılacağının bilinmediğini söyleyen Halil Yıldırım, “Önemli olan tuzların konulması değil. Tuzların görevini yapabilmesi. Bir görevli olmadıktan sonra tuzlar olduğu yerde çürür gider. Hiçbir anlam ifade etmez. Görüyoruz her yerde var ama kış şartlarından dolayı o nerede ne şekilde kimler tarafından kullanılacak o bilinmiyor. Görsel olarak duruyor sadece. Kar yağdığında göreceğiz ama bu İstanbul’da hiçbir şey yolunda gitmez. Tuzlar olduğu yerde erir” diye konuştu.