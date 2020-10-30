İstanbul İtfaiyesi İzmir’e doğru yola çıktı

İstanbul İtfaiyesi 100 itfaiye personeli, 12 araç ve 2 otobüs ile İzmir depremi bölgesine doğru yola çıktı.

İstanbul İtfaiyesi, 100 itfaiye personeli, 12 araç ve 2 otobüs ile İzmir depremindeki vatandaşlara yardımcı olmak ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.