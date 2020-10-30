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İstanbul İtfaiyesi İzmir’e doğru yola çıktı

İSTANBUL İTFAİYESİ 100 İTFAİYE PERSONELİ, 12 ARAÇ VE 2 OTOBÜS İLE İZMİR DEPREMİ BÖLGESİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI.

Genel 30.10.2020, 19:03
2
İstanbul İtfaiyesi İzmir’e doğru yola çıktı

İstanbul İtfaiyesi 100 itfaiye personeli, 12 araç ve 2 otobüs ile İzmir depremi bölgesine doğru yola çıktı.

İstanbul İtfaiyesi, 100 itfaiye personeli, 12 araç ve 2 otobüs ile İzmir depremindeki vatandaşlara yardımcı olmak ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

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