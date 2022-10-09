İstanbul, iş adamları ve siyasileri ağırlayacak

Bugüne kadar tüm dünyadan cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, prens ve prensesleri ağırlayan Boğaziçi Zirvesi’nin 13’üncüsü 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Bu yılki zirvenin ana teması ’Büyük Dönüşüm’ olarak belirlenirken, zirvedeki panellerle dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde çözüm önerileri ortaya konulacak ve İstanbul yine 2 gün boyunca tüm dünyadan çok değerli konuşmacıları ağırlayan şehir olacak.

Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, ’Büyük Dönüşüm’ ana temalı zirveye şimdiye kadar 50’ye yakın ülkenin konfirmasyon verdiğini ve zirveye bu yıl, 70’in üzerinde katılımcı ve konuşmacının katılacağını belirtti. Özgencil, zirvede düzenlenecek olan 23 panel ile ekonomiden kültür-sanata, teknolojiden dijitalleşmeye, enerjiden tarım ve gıda güvenliğine kadar birçok konuya ışık tutulacağını ifade etti. Özgencil, Boğaziçi Zirvesi’nde önceki yıllarda olduğu gibi yine çok önemli ekonomik iş birliklerine ve yatırımlara imza atılacağını söyledi. Özgencil, "Zirve ekonomiye yön veren bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Düzenlenecek olan 23 panel ile ekonomiden kültür-sanatta, teknolojiden dijitalleşmeye, enerjiden tarım ve gıda güvenliğine kadar birçok konuya ışık tutulacak. Zirvede önceki yıllarda olduğu gibi yine çok önemli ekonomik iş birliklerine ve yatırımlara imza atılacak" dedi.

Bu yıl Covid-19’dan tam çıkış dolayısıyla zirveye çok yoğun bir ilgi olduğunu açıklayan Özgencil, pandemiden sonraki yeni dünya düzeninde Türkiye’nin artan öneminin bütün dünya tarafından yakından izlendiğini kaydetti. Özgencil, "Boğaziçi Zirvesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli ekonomik iş birliklerine ve anlaşmalara ev sahipliği yapacak. Zirve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını göstermek ve yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çok önemli fırsatlar sunacak. Değişen dünyada güçlü tedarik zinciri ve jeopolitik önemi ile gözde ülkelerden biri haline gelen Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi konumunda. Son dönemde ülke ekonomisine giderek artan yabancı ilgisinin Boğaziçi Zirvesi’nde de devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Pandeminin ardından Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş ve tıkanan enerji koridorlarının, bölgede arabuluculuğu ile öne çıkan Türkiye’nin önemini bir kez daha vurguladığını belirten Özgencil, zirvenin Türkiye ekonomisi için adeta bir gövde gösterisine dönüşeceğini kaydetti. Özgencil zirveye katılacak olan yabancı yatırımcı, bürokrat ve devlet adamlarına Türkiye’deki yatırım fırsatlarını göstereceklerini ve çeşitli işbirlikleri oluşturacaklarını ifade etti. Boğaziçi Zirvesi uluslararası ekonomi konferanslarında ilk kez ‘Kadının Ekonomiye Katkısı Panelini’ kurulduğu yıldan bu yana kesintisiz yaparak bu alanda bir ilke de imza atmış oldu.

Geçmiş 12 yılda olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerden konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek fikir ve önerilerini anlattığını belirten Özgencil, bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul’da ağırlayacak olmalarının büyük bir gurur olduğunun altını çizdi.